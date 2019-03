Volvo vernieuwt prijslijst XC60

Tot voor kort was de Volvo XC60 leverbaar als T5, T8 en als D3, D4 en D5. Per direct ziet de prijslijst van de Zweedse hoogpotige er net even anders uit. De 150 pk sterke D3- en de 235 pk sterke D5-dieselmotoren verdwijnen van de lijst terwijl de 190 pk sterke D4 blijft bestaan. Naast die D4 komt een B4-dieselversie te staan. Inderdaad, een variant met een mild hybrid-aandrijflijn.

Die B4 is altijd vierwielaangedreven en heeft een 197 pk sterke variant van de bekende 2,0-liter grote viercilinder dieselmotor (D4) onder de kap. Die 420 Nm sterke 2.0 krijgt ondersteuning van een klein elektrohart aan boord dat bij volle belasting 14 pk en 40 Nm extra levert. Schakelen gaat met een Geartronic-automaat. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h is in 8,3 tellen achter de rug, 0,1 seconden eerder dan in de D4. Relevanter is het verbruik. Volvo geeft een gemiddeld gecombineerd verbruik op van, afhankelijk van de uitvoering, 5,6-5,9 l/100 km. Het wagengewicht ligt met 1.850 kilo fors boven dat van de D4 (1.691 kil0), iets waar de vierwielaandrijving natuurlijk ook mee te maken heeft. Volvo vraagt minimaal € 66.995 voor de XC60 B4 AWD Diesel. Voor dat geld krijg je de Momentum Pro-uitvoering. De D4 kost in die smaak € 62.995. De Inscription- en R-Design-uitvoeringen kosten allebei € 71.495.

Niet alleen is de B4 nieuw, ook op het gebied van de T8 (Twin Engine) is er nieuws te melden. Tot voor kort was die plug-in hybride er slechts in één ruim 400 pk sterke vermogensversie, maar dat is nu anders. Die 405 pk sterke variant heet nu namelijk T8 Polestar Engineered en moet minimaal € 84.995 opbrengen. Die T8-variant krijgt gezelschap van een iets minder heftige maar met 390 pk nog altijd potente reguliere T8 Twin Engine-variant die als Momentum Pro, Inscription en als R-Design leverbaar is. Voor de Momentum Pro moet je minimaal € 71.495 aftikken terwijl de Inscription en R-Design vanaf € 75.995 van eigenaar wisselen.

Bij de 390 pk sterke T8 Twin Engine is de 2.0 303 pk en 400 Nm sterk, een aan de vooras gekoppelde krachtcentrale die bijgestaan wordt door een 87 pk en 240 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Bij de T8 Polestar Engineered is de benzinemotor 318 pk en 430 Nm sterk. Het vermogen van de elektromotor is niet aangepast en ook het accupakket is bij beide versies 11,6 kWh groot.