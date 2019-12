Volkswagen Up niet langer alleen als e-Up

Tot voor kort leverde Volkswagen alleen nog de elektrische variant van de Up, maar dat is niet langer het geval. Het merk breidt de prijslijst uit met bekende oude versies!

Het Up-gamma bestond in de eerste levensjaren van de kleine Volkswagen uit 60 pk en 75 pk sterke 1.0-versies en ook een 68 pk sterke 1.0 die zowel benzine als aardgas slurpte, stond op de leveringslijst. In de jaren erop kwam de elektrische e-Up de gelederen versterken, al werd het leveringsgamma erna geleidelijk uitgekleed. De driedeurs Up is niet meer leverbaar en tot voor kort was de vijfdeurs e-Up de enige variant die Volkswagen kon leveren. Dat verandert nu.

Volkswagen zet namelijk de 60 pk sterke 1.0 terug op de bestellijst van de Up, een motorversie die te koppelen valt aan drie uitvoeringen. De naamloze basisversie heeft een vanafprijs van €15.580 en Volkswagen vraagt €17.155 en €17.875 voor respectievelijk de Beats- en R-Line-uitvoering. Goed nieuws voor wie kleinste GTI van Volkswagen heeft gemist: de Up GTI keert terug. Het dappere krachtpatsertje heeft een 115 pk sterke 1.0 TSI in de neus en wie de handgeschakelde zesbak kundig bedient, moet het kleintje in 8,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen jagen. Volkswagen vraagt er minimaal € 22.630 voor. Ook de 68 pk sterke aardgas-Up is weer beschikbaar. Deze versie is slechts leverbaar in één naamloze uitvoering en moet minimaal €17.490 kosten.

De Up is dus weer leverbaar met reguliere verbrandingsmotoren, maar is daarnaast ook als minimaal € 23.475 kostende e-Up te krijgen. Tweelingbroertjes Seat Mii en Skoda Citigo zijn sinds de introductie van de volledig elektrische varianten daarvan niet meer met verbrandingsmotoren te krijgen.