Volkswagen toont glimp van mobiel laadstation

Volkswagen zegt in de eerste helft van dit jaar te willen beginnen met een pilot waarmee het mobiele laadstations wil testen. Het bedrijf geeft aan een laadstation te hebben ontwikkeld dat is opgebouwd uit accupakketten dat Volkswagen gaat toepassen in zijn toekomstige EV's die op het MEB-platform staan. Volgens de Duitsers zijn accupakketten van EV's die in de loop der tijd capaciteit hebben verloren te hergebruiken door ze in de laadstations toe te passen.

In feite zijn de laadstations forse accupakketten met een capaciteit van 350 kWh, volgens Volkswagen genoeg voor maximaal vijftien e-voertuigen. Daar rekent het merk ook e-bikes onder. Er kunnen gelijktijdig vier voertuigen op het systeem worden aangesloten; twee op de DC-aansluiting en twee via de AC-connector.

Is het mobiele accustation leeg of nadert de capaciteit de 20 procent, dan kan het simpelweg worden vervangen door een volgeladen exemplaar. Het laadstation is ook zelf aan een stroomvoorziening te hangen en in dat geval hoeft er niet te worden gewisseld. Is het laadstation zelf aangesloten op het stroomnetwerk, dan wordt er met 30 kW in plaats van met maximaal 100 kW geladen.

De eerste praktijktests beginnen dit jaar in Wolfsburg. Vanaf volgend jaar worden de stations ook in andere steden toegepast.