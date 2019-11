Volkswagen schetst Viloran

In Europa ziet Volkswagen geen heil meer in een grote MPV en dat betekent dat het nu al in Nederland en straks in heel Europa afgelopen is voor de Sharan. De Chinese consument kan binnenkort wél voor een nieuwe ruimtelijk ingestelde Volkswagen kiezen en het is die auto die nu in schetsvorm in beeld wordt gebracht.

In september van dit jaar dook een eerste set foto's op van een nieuwe MPV van Volkswagen, een auto die in ieder geval naar de Chinese markt komt en die de naam Viloran draagt. Volkswagen heeft nu zelf een stel designschetsen naar buiten gebracht van de auto die in feite het stokje over gaat nemen van de op leeftijd geraakte Sharan.

Hoewel de Viloran er op deze designschetsen vrij gelikt uitziet, wordt de koets van de definitieve productieversie minder laag zal -ie tevens minder gestrekt voor de dag komen. De Viloran, die door joint-venture SAIC-Volkswagen gevoerd gaat worden, meet straks grofweg 5,3 meter in de lengte en dat is fors meer dan de 4,85 meter waarover de Sharan zich uitstrekt. Onder de koets van de Viloran houdt zich MQB-techniek schuil. In China zal de Viloran het onder meer opnemen tegen ruimtereuzen als de GL8 van Buick. De kans is uiterst klein dat de Viloran via de officiële kanalen ook Europees asfalt onder z'n wielen krijgt.

Alle open plekken worden mogelijk in de laatste week van deze maand ingevuld. Dan vindt in China Auto Guangzhou plaats, mogelijk het podium waarop Volkswagen de Velorian officieel presenteert.