Volkswagen Lamando: gelikte liftbackbroer van Golf

Vooropgesteld: de Volkswagen Lamando L die in dit artikel de hoofdrol speelt heeft op technisch vlak natuurlijk helemaal niets met de 508 van Peugeot te maken. Wel volgen de twee auto's een vergelijkbaar concept. Net als de Peugeot 508 is de nieuwe Lamando namelijk een vijfdeurs liftback met een sterk aflopende daklijn en frameloze zijruiten.

De Volkswagen Lamando L is het gedurfder gelijnde, lagere broertje van de sedan die in China 'Sagitar' heet. De eerste generatie van de Lamando werd in 2014 gepresenteerd en wordt nu opgevolgd door de nieuw model. De Lamando staat op de doorontwikkelde variant van het bekende MQB-platform, een basis die MQBevo heet en die Volkswagen ook toepast onder de huidige Golf en Caddy. De frameloze zijruiten zijn een aandachtstrekker, maar de breedbekkikker-achtige voorkant van de Lamando is dat evenzeer. De auto heeft relatief bolle ID-achtige koplampunits die met elkaar verbonden zijn door een ledstrip die op zijn beurt wordt onderbroken door een verlicht VW-logo. De onderstel helft van het front bestaat uit een slechts gedeeltelijk open grille. Een enorme muil voor de Lamando dus. Aan de achterkant zijn we IQ Light-ledverlichting die gedeeltelijk uit horizontale streepjes bestaat. Ook hier worden de units met elkaar verbonden door een ledstrip met ertussen een verlicht VW-logo.

Minstens zo opvallend is het interieur van de Lamando. Dat oogt allereerst heel herkenbaar als dat van een Volkswagen, al zijn de displays net even anders samengesmolten dan je van een Volkswagen gewend bent. Bij auto's als de ID3 en ID4 zijn het infotainmentsysteem en het instrumentarium van elkaar gescheiden. Bij de Golf zijn z min of meer met elkaar verbonden, al zit het instrumentarium onder een conventioneel afdakje. Bij de Lamando vormen de twee displays samen één rechthoekig paneel zonder andere optische toeters en bellen.

Volkswagen heeft de nieuwe Lamando vooralsnog alleen als Lamando L voorgesteld. Een versie met een verlengde wielbasis. Deze Lamando L is 4,78 meter lang en overtreft de vorige Lamando - die niet als L beschikbaar was - met ruim 18 centimeter. De wielbasis is met 2,73 meter ook groter dan die van de uitgaande Lamando (2,66 meter). Of er ook een 'korte' versie van de nieuwe Lamando komt? Dat is nog even afwachten. onder de kap van de Lamando L ligt in ieder geval een 162 pk sterke 1.4 TSI

Komt deze 508-achtige van Volkswagen naar Europa? Welnee. Het betreft een door samenwerkingsverband SAIC Volkswagen geproduceerd model dat naast in China mogelijk in een handjevol Aziatische markten wordt verkocht. Zo heeft Volkswagen de uitgaande Lamando ook in de Filipijnen op de prijslijst staan.