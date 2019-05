Volkswagen introduceert mild-hybridesysteem

Het merk introduceert namelijk een 48 volt mild-hybridesysteem met een eigen startgenerator. Zoals we vaker zien, laadt het systeem zichzelf op tijdens het remmen. Het is een beetje afhankelijk van de rijstijl, maar Volkswagen claimt een brandstofbesparing van 0,4 liter per 100 kilometer. Het merk laat tijdens de onthulling verder weinig los. Zo is het nog niet duidelijk wanneer de MHEV-uitvoering leverbaar wordt en welke modellen op een dergelijk systeem kunnen rekenen. Met de komst van de nieuwe Golf later dit jaar durven wij wel een klein gokje te wagen.

Naast de mild-hybridetechniek blikt Volkswagen vooruit op zijn autonome toekomst. Zo spreekt het merk over een sprong van het huidige niveau 2 naar niveaus 3 en 4. Volkswagen spreekt over ‘IQ.Drive’ met 360-gradencamera’s, radars en sensoren. Maar ook hier laat het merk niets los over welke modellen op dergelijke systemen kunnen rekenen en ook niet over de tijdsplanning die het merk heeft.