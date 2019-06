‘Volkswagen heeft 150 spookauto’s in Nederland’

Der Spiegel en Handelsblatt spraken in december 2018 over 6.700 auto’s die onbedoeld werden verkocht. Het zou gaan om testauto’s met testonderdelen die eventueel voor gevaarlijke situaties zouden kunnen zorgen. Volgens het Financieel Dagblad zijn 150 van dergelijke auto’s op de Nederlandse weg beland. De auto’s zijn tussen 2006 en 2018 verkocht. Het gaat om verschillende Volkswagenmodellen: van de Polo en Passat tot de huidige e-Golf. Volkswagens Nederlandse importeur, Pon Holding, laat weten dat het om enkele tientallen voertuigen gaat waarvan zijzelf drie pre-productiemodellen hebben verkocht. De overige 147 auto’s zouden via zogeheten parallelimport naar Nederland zijn geïmporteerd. "Volkswagen AG heeft ons verzocht namens haar in Nederland rondrijdende zogenaamde 0-serie modellen van Volkswagen te traceren en terug te roepen."

Pon is al maanden opzoek naar de auto’s en zou in de tussentijd zestig auto’s hebben teruggevonden. "De actie van Volkswagen is door de autoriteiten bestempeld als voorzorgsmaatregel", laat een woordvoerder weten. "Door middel van zogenoemde VIN-nummers die bekend zijn via dealerbestanden vanwege gepleegd onderhoud aan deze auto's, zijn wij deels in staat de eigenaren te traceren." Pon zou volgens het FD een aanzienlijk bedrag aan de eigenaren bieden. Exacte afwijkingen zijn naar verluidt tijdens de productie van de auto’s niet opgeschreven, waardoor (potentiële) gevaren niet duidelijk zijn. Daardoor is een specifieke terugroepactie van het RDW niet mogelijk en mag Pon dus geen gebruik maken van de NAW-gegevens met namen en adressen van bezitters. De importeur zegt er in ieder geval alles aan te doen om de auto's te vinden en terug te roepen.