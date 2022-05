Volkswagen Groep verdubbelt nettowinst ondanks lagere verkoopcijfers

De Volkswagen Groep spekte de kas in het eerste kwartaal goed ondanks de gestegen prijzen van grondstoffen als metalen. Een mechanisme om prijswijzigingen mee af te dekken leverde €3,5 miljard op. Verder verdiende het concern met name veel geld op Bentley en Porsche, bij de 'massamerken' daalde de omzet daarentegen.

In totaal leverde Volkswagen in het eerste kwartaal van 2022 met 1.012.100 auto's wereldwijd 25,6 procent minder auto's af dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet daalde met €15 miljard tegenover €17,6 miljard een stuk minder hard in diezelfde periode. Onder meer door de goede winsten bij de luxemerken en een verdere verbetering van de kostenefficiëntie verdubbelde de nettowinst van Volkswagen van €3,4 miljard in het eerste kwartaal van 2021 naar €6,7 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar.

Bij de merken Volkswagen, Seat en Skoda vielen behoorlijke klappen. Daar daalde de omzet namelijk met €3 miljard. Wel ging de gemiddelde verkoopprijs voor auto's omhoog omdat de Volkswagen Groep zich in een wereld van chiptekorten en andere logistieke problemen vooral richt op de duurdere en luxere modellen. Alleen bij Skoda daalde de winstmarge, maar dat kwam vooral omdat Skoda van alle merken binnen de groep de meeste klappen kreeg van de oorlog in Oekraïne. In een reactie op de invasie werden alle Russische activiteiten gestaakt.

De situatie in Oekraïne had ook gevolgen voor de levering van kabelbomen. Toeleverancier Leoni kon door de oorlog namelijk veel minder kabelbomen produceren, waardoor Volkswagen sommige Europese fabrieken enkele dagen stil moest leggen. Volkswagen hield de problemen binnen de perken omdat het concern wereldwijd produceert. Door die wereldwijde productie ontstonden ook in China geen grote problemen voor Volkswagen. Daar hebben veel fabrieken namelijk last van het 'zero covid'-beleid van de Chinese overheid, wat betekent dat de productie in veel gevallen gedwongen stil ligt.