Volkswagen Groep: 'Bijna 70 nieuwe EV's tegen 2028'

Het genoemde voornemen betekent volgens de Volkswagen Groep dat het de komende tien jaar '15 tot 22 miljoen' elektrische auto's gaat produceren. De uitbreiding van de EV-plannen hangt samen met een nieuw doel dat de Volkswagen Groep zich heeft gesteld. Het concern wil in 2050 op elk gebied CO2-neutraal zijn.

Volkswagen wil het doel 'CO2-neutraal zijn' bereiken door de CO2-uitstoot zelf zo ver mogelijk terug te dringen. Daarbij richt het bedrijf zich natuurlijk op auto's met een 'groene' aandrijflijn. Daarnaast zegt het concern de CO2-uitstoot die volgens de autogroep onvermijdbaar is. In 2025 moet de CO2-'foodprint' van de modellen die het concern aanbiedt met 30 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2015. De Volkswagen Groep zegt tegen 2023 meer dan € 30 miljard in elektrificatie te hebben geïnvesteerd. In 2030 moet het aandeel EV's in het portfolio van de Volkswagen Groep op 'minstens 40 procent' liggen. Het merk noemt auto's als de dit jaar op de markt te brngen Taycan als zijn eerste EV na de al bekende E-tron. Daarna volgt de I.D. 'Neo'. Daarnaast maken de productieversies I.D. Crozz, Seat el-Born, Skoda Vision E, de Volskwagen I.D. Buzz en de I.D. Vizzion deel uit van de eerste lichting EV's.

De CO2-emissie van de fabrieken van de Volkswagen Groep moet in 2025 met 50 procent afgenomen zijn ten opzichte van wat er in 2010 de lucht in geblazen werd. Ook de toeleveranciers moeten hun CO2-uitstoot volgens de Volkswagen Groep terug te dringen.