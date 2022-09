Volkswagen Gen.Travel: autonome EV met vleugeldeuren

Met hun relatief ronde en ietwat bolle vorm wijken de Volkswagen ID4 en ID5 wat design betreft af van de rest van de Volkswagen-familie. Met deze Gen.Travel Concept breekt Volkswagen echter compleet met het bekende design, maar dat is niet het enige opvallende aan het studiemodel. Het is namelijk een volledig elektrisch aangedreven autonome auto met vleugeldeuren.

Niet gecharmeerd van het uiterlijk van deze Gen.Travel? Vrees dan niet: hij gaat waarschijnlijk niet in productie. De Gen.Travel is namelijk een designstudie, een vingeroefening van Volkswagen. Met de Gen.Travel stelt Volkswagen zich een elektrische auto voor die volledig zelfstandig - level 5 - door het automobiele leven kan. De Gen.Travel is volgens zijn scheppers vooral geschikt voor het afleggen van grote afstanden en dus is er extra aandacht besteed aan het interieur. Met de Gen.Travel - waarvan in elk geval één rijdend prototype bestaat - wil Volkswagen met name de reacties van het publiek testen tijdens Chantilly Arts & France, dat deze week plaatsvindt nabij Parijs.

Volkswagen omschrijft de Gen.Travel als een auto die het midden houdt tussen een sedan en een MPV. Het interieur van de designstudie is multifunctioneel. Je kunt er languit in liggen, vergaderen of simpelweg gewoon lekker in zitten. Volkswagen spreekt van een slim systeem met gordels om ook liggende passagiers te beschermen. Slim gebruik van interieurverlichting moet de kans op wagenziekte verkleinen. Geen concept-car meer zonder een passage over natuurlijkvriendelijke materialen en dus is de Gen.Travel volgens Volkswagen volgestopt met gerecyclede en natuurlijke spulletjes. De Gen.Travel heeft Electric Active Body Control (eABC), dat met zijn veren en dempers op voorhand rekening houdt met aankomende rem- of stuuracties.

Is de Gen.Travel pure toekomstmuziek? Vooralsnog wel, al is het natuurlijk niet uitgesloten dat bepaalde eigenschappen of in het model toegepaste ideeën op termijn terugkeren in een productiemodel.