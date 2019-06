Volkswagen e-Up krijgt krachtigere accu

Volkswagen kondigt een vernieuwde versie van de e-Up aan. Het belangrijkste nieuws vinden we in het lijstje met specificaties. En dat is stiekem geen heel grote verrassing.

Terwijl Skoda en Seat net komen kijken met hun elektrische Citigo en Mii, biedt Volkswagen al vijf jaar lang de volledig elektrische e-Up aan. Die auto krijgt binnenkort een update. Met een actieradius van 160 kilometer NEDC, zo’n 130 km in praktijk, loopt de Volkswagen Up namelijk flink achter op de vernieuwde versies van zijn tweelingsbroers. De elektrische Spanjaard en Tsjech krijgen een 61 kW sterke elektromotor in de bodem gemonteerd met daaraan een 36,8 kWh sterke batterijpakket gekoppeld. Techniek die goed moet zijn voor een actieradius van 265 kilometer (WLTP). Zoals te verwachten valt, laat Volkswagen dit niet zomaar gebeuren en schuift ook zijn eigen Up naar voren in de wachtrij voor de verbeterde aandrijflijn.

Aankomende september neemt Volkswagen een vernieuwde e-Up mee naar de IAA in Frankfurt. Volkswagen spreekt vooralsnog over een ‘verwachte actieradius van meer dan 250 kilometer’, maar iedereen begrijpt natuurlijk wat ons te wachten staat. Op uiterlijk niveau verwachten we geen aanpassingen.