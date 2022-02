Volkswagen e-Up komt officieel terug op de markt

De elektrische Volkswagen e-Up maakt officieel zijn rentree. De compacte EV komt opnieuw in de bestellijsten in Duitsland en wordt gaandeweg ook in andere Europese landen weer nieuw leverbaar.

Volkswagen sloot in 2020 de orderboeken voor de volledig elektrische e-Up en leverde tot in vorig jaar nog nieuwe exemplaren die al besteld waren. Nu gaan de orderboeken, zoals onlangs al als gerucht naar buiten kwam, opnieuw open en maakt de e-Up dus een comeback. Volkswagen meldt dat zijn kleinste EV in thuisland Duitsland weer per direct nieuw te bestellen is en dat naar loop van tijd ook in andere Europese landen de orderboeken weer opengaan.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of en wanneer de e-Up ook weer in Nederland nieuw te bestellen is. Logischerwijs is het slechts een kwestie van tijd voordat ook wij weer voor een nieuwe e-Up kunnen tekenen. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de importeur.

In ieder geval blijft het bij een bekend verhaal. De e-Up is nog steeds voorzien van een 83 pk sterke elektromotor en heeft een WLTP-actieradius van 258 kilometer. Snelladen is mogelijk met een CCS-aansluiting, waarmee met een laadvermogen van 40 kW binnen een uur de accu tot 80 procent van zijn kunnen op te laden is. Aan de AC-lader laad je met 7,2 kW vermogen en ben je iets meer dan 4 uur kwijt om de accu weer tot 80 procent op te laden. In Duitsland gaat de e-Up minstens € 26.985 kosten. Zoals gezegd is Nederlandse marktinformatie momenteel nog niet bekend.

Toch liever een gebruikte VW e-Up? Er staan er momenteel twee in ons occasionaanbod.