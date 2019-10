Volkswagen-CEO: "EV's geen bedreiging voor winstmarge"

Diess laat weten dat een gezonde winstmarge ook bij een steeds groter aandeel van EV’s in de verkopen een haalbare kaart is. Zijn merk zou zelfs niet hoeven inleveren op dat gebied. Dat is nogal een gedurfde uitspraak, want veel fabrikanten plegen momenteel allerlei noodgrepen om de marge tijdens de transformatie naar elektrisch rijden intact te houden.

“We verwachten geen slechtere marge. Ons voordeel is dat al onze merken hetzelfde platform voor elektrische voertuigen gebruiken. Ook de accu’s, die we in China inkopen, zijn allemaal hetzelfde”, meldt Diess in de maandag-editie van het Italiaanse La Repubblica. In de eerste helft van 2019 noteerde Volkswagen een bruto winstmarge van 19,8 procent, bij een omzet van 125,2 miljard euro.

De Volkswagen-topman maakt natuurlijk graag van de gelegenheid gebruik om nog even te onderstrepen hoe succesvol zijn concern al is met zijn elektrische modellen. "Van de Audi E-tron worden er naar verwachting 20.000 verkocht in 2019, terwijl de eerste jaarproductie van de net gelanceerde Porsche Taycan al is uitverkocht. Met de bestellingen voor massaproduct Volkswagen ID.3 kan de fabriek tot halverwege 2020 vooruit."