Vilner geeft Tesla Model 3 bijzonder kleurrijk interieur

Vilner is namelijk niet te beroerd om ook de Model 3 onder handen te nemen en daarbij laten de Bulgaren zich duidelijk nergens door tegenhouden. Alle gewoonlijk in rustige kleuren uitgevoerde accenten maken plaats voor felle kleurtjes. Of het mooi is, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Het meest in het oog springt in ieder geval het patroontje in de stoelbekleding.

Het zitvlak, rugleuning en de hoofdsteun van iedere stoel zijn voorzien van een wollen bekleding met een turquoise-wit patroontje. Dat steekt niet alleen schril af tegen het minimalistische dashboard, maar ook tegen de oranje en zwarte vlakken eromheen. Zelfs de plafondbekleding is niet aan de vlijt van Vilner ontsnapt. Ook de zonnekleppen, gordels en nog kleinere accentjes zijn in het oranje uitgevoerd. Het is weer een keer wat anders!