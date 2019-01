Verkoopcijfers Audi en Skoda en Volkswagen bekend

Audi zag zijn verkoopcijfers in 2018 ten opzichte van die van 2017 met 3,5 procent afnemen tot 1.812.500 stuks. Volgens Audi-CEO Bram Schot houdt dat verband met de introductie van de WLTP-cyclus. In Europa zag Audi zijn verkopen vorig jaar namelijk met 13,6 procent afnemen tot 743.600 stuks. Het merk zegt nog hard te werken aan het homologeren van zijn modellen en uitvoeringen.

In China waren de cijfers stukken fraaier. Sterker nog, Audi beleefde in China een recordjaar. Met 663.049 verkochte auto's is er een groei van 10,9 procent ten opzichte van 2017 waar te nemen. De A4 L ging met 163.279 verkochte exemplaren 42,6 procent vaker over de toonbank dan voorheen. In de Verenigde Staten daalden de verkopen net als in Europa. Met 223.323 verkochte auto's vonden 1,4 procent minder Audi's een eigenaar in de VS.

Skoda

In tegenstelling tot Audi wist Skoda zijn verkoopcijfers vorig jaar te verbeteren. De Tsjechen brachten in 2018 1.253.700 auto's aan de man, een toename van 4,4 procent ten opzichte van 2017. 826.800 (+4,9 procent) daarvan werden in Europa verkocht. In Nederland namen de verkopen met 11,6 procent toe tot 17.000 stuks. In het thuisland namen de verkopen juist iets af, 1,5 procent minder Tsjechen stapten in een nieuwe Skoda.

Ook in China en Rusland viel een behoorlijke toename van de verkoopcijfers waar te nemen. In China werden met 341.000 stuks 4,9 procent meer auto's verkocht dan in 2017. In Rusland werden 81.500 auto's (+30,7 procent) verkocht. De Octavia is met 338.200 verkochte exemplaren Skoda's populairste model, al daalden de verkopen wel met 7,3 procent. De Rapid staat met 191.500 stuks (-9,5 procent) op plek twee, gevolgd door de Fabia (190.900 stuks, -7,6 procent). Opvallend is de groei in de verkoop van de Citigo. De niet zeer jonge A-segmenter ging 32.000 keer over de Europese toonbank, 5,5 procent vaker dan in 2017.

Volkswagen

Ook Volkswagen wist een verkooprecord binnen te slepen. De fabrikant zegt wereldwijd 6,24 miljoen auto's te hebben verkocht, 0,2 procent meer dan in 2017. Met name in Zuid-Amerika verkocht Volkswagen meer auto's. Met 474.000 verkochte exemplaren werden er 13,1 procent meer auto's verkocht. Met name in Brazilië liep het merk goed. Met 335.800 auto's namen de verkopen met 28,6 procent toe. In Europa stegen de verkopen met 3,6 procent tot 1,75 miljoen auto's. In Rusland verkocht Volkswagen 106.100 auto's, 18,5 procent meer dan in 2017. In de Verenigde Staten vonden met 354.100 verkochte VW's 4,2 procent meer auto's een Amerikaans baasje. In Mexico namen de verkoopcijfers juist af en wel met 19,1 procent. Ook in China werden minder auto's verkocht (-2,1 procent), al is het aantal verkochte auto's hier met 3,11 miljoen stuks nog altijd enorm.