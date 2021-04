Verkoop gebruikte caravans en campers in de plus

De verkoop van tweedehands caravans en campers is in maart fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Bovag en RDC vrijgeven. Caravan- en kampeerautohandelaren verkochten afgelopen maand maar liefst bijna 40 procent meer gebruikte caravans en zelfs ruim 85 procent meer gebruikte campers dan in maart vorig jaar.

De vakhandel verkocht in maart dit jaar 1.605 gebruikte caravans en 1.832 tweedehands kampeerauto's, respectievelijk 37 en 86 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Volgens Bovag houdt die verkoopstijging onder meer verband met het feit dat caravan- en kampeerautohandelaren, net als reguliere autodealers, vanaf maart hun deuren op afspraak weer konden openen. Ook speelt mee dat we door de internationale coronamaatregelen en negatieve reisadviezen graag 'coronaproof' op vakantie willen.

Caravans

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 3.159 tweedehands caravans verkocht, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Sterker nog, het is wat dat betreft het beste eerste kwartaal sinds 2008. De verkoop van nieuwe caravans steeg in maart ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar met 15 procent tot 992 exemplaren. Het is de beste maand voor caravanverkoop sinds 2012. Wel blijft totaalverkoop van caravans dit jaar iets achter. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 1.540 nieuwe caravans verkocht, 5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2020. De caravans van Hobby, Knaus en Fendt waren het populairst en waren samen goed voor een marktaandeel van 56 procent.

Kampeerauto's

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 3.796 tweedehands campers verkocht, 39 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Bovag schat in dat er dit jaar voor het eerst meer tweedehands kampeerauto's dan gebruikte campers verkocht gaan worden. Ook de verkoop van nieuwe kampeerauto's zit stevig in de lift. In maart dit jaar werden 338 nieuwe campers geregistreerd, 40 procent meer dan de 240 exemplaren die in maart 2020 aan de man werden gebracht. In het eerste kwartaal gingen al 665 nieuwe exemplaren over de toonbank, 25 procent meer dan de 530 die in de eerste drie maanden van 2020 werden verkocht. Kampeerauto's van Adria, Capron en Knaus waren goed voor een marktaandeel van zo'n 33 procent. De toenemende verkoop van caravans-

