Toyota Aygo X – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De tijd waarin je voor minder dan 10 mille een nieuwe A-segmenter kocht, ligt definitief achter ons. Toch is de geheel nieuwe Toyota Aygo X nog altijd een stuk goedkoper dan de Yaris waarmee hij zijn basis deelt, terwijl de uitrusting een flinke boost kreeg. Is de basis daarmee voldoende?

Toyota Aygo X - €15.995

Bijna 16 mille. Nog niet zo heel lang geleden was dat een heel stevig bedrag voor een stadsautootje, nu krijg je er bij Toyota de instapversie voor. Toch is het eigenlijk flauw om dat te zeggen. Alles wordt duurder, en de Aygo biedt voor dit bedrag tenminste een ten opzichte van de voorganger flink gegroeide koets, een serieus Yaris-platform en ook een heel behoorlijke standaarduitrusting. Zo weten we al vanaf het begin dat Toyota standaard een pakket veiligheids- en comfort verhogende zaken monteert, waaronder een rijstrookassistent (!) en adaptieve cruisecontrol (!!). Jawel, standaard!

Ook airco is gewoon present, net als centrale vergrendeling en elektrische ramen (voor, want achter klapramen). Daarmee lijken de belangrijkste zaken wel afgevinkt en kunnen we wellicht de conclusie trekken dat zo’n basis-Aygo een prima keuze is.

Gapend gat

Toch is er nog voldoende reden om een stapje omhoog te doen. De voornaamste daarvan is het gapende gat midden in het dashboard, op de plek waar letterlijk elke andere uitvoering een keurig touchscreen met Android Auto en Apple CarPlay krijgt. De wetenschap dat er in de deuren toch echt speakers zitten helpt wellicht tegen de eenzaamheid, maar concreet betekenen die luidsprekers weinig als er niets is om ze aan te sturen.

10 procent erbij

Het tweede uitrustingsniveau, de Aygo X Play, voorziet voor €17.595 niet alleen in eerdergenoemd multimediasysteem mét achteruitrijcamera, maar ook in elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een met leer bekleed stuurwiel en een fraaiere pook en snelheidsmeter. Dat is daarmee wellicht een betere keus, al is €1.600 méér in dit geval toch echt 10 procent. De kans dat je beter zit is na deze investering echter ook groter, want pas vanaf de ‘Play’ krijgt de Aygo een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel mee.

Wit, grijs of zwart

Aan de buitenzijde valt de 'schade' wel mee. Beide eenvoudige Aygo’s hebben halogeenkoplampen en wieldoppen. De echte instapper ‘onderscheidt’ zich met pure, natuurlijk en onbespoten handgrepen en buitenspiegels, onderdelen die bij alle andere uitvoeringen van een laklaagje zijn voorzien. Voor beide versies geldt dat er bijzonder weinig keuze is op het gebied van kleuren. Behalve het gratis wit is er alleen grijs of zwart. Dat geldt ook nog voor de variant hierboven, de middelste van het gamma. Het op de persfoto's getoonde beige, groen, blauw en rood is voorbehouden aan de duurste Envy- en Limited-uitvoeringen.

Zou jij voor de instapper gaan, of de stap naar de Play zetten? We horen het graag!

