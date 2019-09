Toch niet dood: Volkswagen 'Viloran' onderweg

De gloriedagen van de grote MPV liggen al heel ver achter ons, maar getuige deze spionagebeelden ziet Volkswagen nog heil in het concept. Eén domper voor de Europese liefhebber: dit model verschijnt hoogstwaarschijnlijk alleen in China op de markt.

De auto die je hier ziet rijden heet naar alle waarschijnlijkheid Viloran. Dat weten we doordat in China een schimmige plaat van de ongecamoufleerde achterzijde is opgedoken waarop die naam prijkt.

Onze spionagefotograaf kreeg de type-aanduiding niet in beeld, maar laat de basisvorm van de auto wel goed zien. De Viloran is een échte MPV, dus geen SUV met wat extra gebruiksgemak. De lange cabine, relatief korte neus en, jawel, schuifdeuren nemen alle twijfel daarover weg, hoewel de nieuwe koets niet zo busjes-achtig is als die van bijvoorbeeld de Sharan. De motorkap ligt wat vlakker dan bij die MPV, waardoor de basisvorm wat meer naar die van de aloude Chrysler Town & Country/Voyager kruipt. Ook die auto, die er overigens ook als Volkswagen Routan was, had een ietwat uitstekende neus. Een andere opvallende eigenschap is de aflopende daklijn. Dat staat gestroomlijnd, maar betekent in theorie wel dat de achterste passagiers wat hoofdruimte moeten inleveren.

De Viloran is een product van de joint venture tussen Volkswagen en SAIC, de grootste Chinese autobouwer, en staat net als vrijwel alle andere moderne VW’s op het MQB-platform. Hoewel de auto in Zuid-Europa wordt getest, is de kans klein dat er een afgeleide op de Europese markt verschijnt. De markt voor deze ruimtelijke voertuigen is daarvoor simpelweg te klein. In China komt de Viloran naast de Teramont te staan. Die Chinese evenknie van de Amerikaanse Volkswagen Atlas biedt ook zeven zitplaatsen, maar verpakt die in een net wat minder praktische SUV-koets.

Volkswagens Europese grote ruimtewonder heet sinds de jaren '90 Sharan. De tweede generatie van dat model verscheen in 2010 en werd eerder dit jaar van de Nederlandse prijslijsten geschrapt.