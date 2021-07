Geruchten over zo’n stap doen al sinds 2015 de ronde, maar tot een concreet plan kwam het tot nu toe niet. Dat is er eigenlijk nog steeds niet, maar met een recente tweet van Tesla-topman Elon Musk is er ineens wél een concrete termijn. Op Twitter schrijft hij: “…Dat gezegd hebbende, we openen ons Supercharger-netwerk later dit jaar voor andere EV’s”. Daarbij zal het niet in één klap om alle locaties gaan. ‘Op termijn’ moet dit echter wel in alle landen gaan gelden, stelt Musk desgevraagd.

Dat lijkt allemaal duidelijk, maar er moeten nog wel wat hobbels worden genomen voordat een niet-Tesla aan de Supercharger kan. Zo hebben Tesla’s Superchargers geen scherm, knop of kaartlezer, omdat ze simpelweg de auto herkennen en de eigenaar automatisch factureren. Ook hanteert Tesla buiten Europa de eigen aansluiting, die ook in Musks bericht wordt genoemd. In onder meer de VS zouden andere EV’s dus een adapter moeten gebruiken, gesteld dat de vrij korte en dikke kabel überhaupt de laadpoort van een niet-Tesla kan bereiken. Dan is er natuurlijk ook nog de kwestie van het tarief. In vergelijking met andere snellaad-netwerken is het Supercharger-netwerk erg voordelig, maar is dat straks ook zo voor andere EV's? Hoe deze zaken precies zullen worden ingevuld, zal in de (nabije) toekomst moeten blijken.

In Europa hanteert Tesla sinds de komst van de Model 3 de ook voor andere EV’s gebruikelijke CCS-aansluiting. De nieuwste V3-superchargers beschikken zelfs uitsluitend over zo’n stekker, zodat Model S- en Model X-rijders een adapter moeten gebruiken.