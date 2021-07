Tesla ziet verkoop groeien in tweede kwartaal

Om precies te zijn produceerde Tesla in totaal 206.421 auto's. De Model 3 en de Model Y namen meer dan 99 procent van de totale productie in beslag. Van die twee auto's bouwde Tesla gezamenlijk namelijk 204.081 exemplaren, terwijl van de Model S en X slechts 2.340 exemplaren van de band rolde. Dat laatste is vrij eenvoudig te verklaren, aangezien beide modellen onlangs aan een vernieuwingskuur zijn onderworpen. Die productie moet dus nog op gang komen. Het aantal afleveringen ligt op 201.250 auto's: 199.360 exemplaren van de Model 3 en -Y, 1.890 exemplaren van de Model S en -X.

Tesla geeft geen gedetailleerde cijfers per model vrij. Ook informatie over waar in de wereld de meeste auto's zijn verkocht, ontbreekt. Verder vermeldt Tesla ook niets over het chiptekort, maar zegt het bedrijf wel dat het de afgelopen tijd de nodige uitdagingen voor de kiezen kreeg. In het statement laat Tesla weten dat zijn medewerkers "uitstekend werk geleverd bij het omzeilen van logistieke en leveringsproblemen". De grote baas Elon Musk tweette: "Congrats Tesla Team on over 200.000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!!". Hij noemde het chiptekort onlangs nog 'de grootste uitdaging voor Tesla'.