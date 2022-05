'Tesla toch niet naar Indiase markt'

Tesla onderzocht de afgelopen maanden vastgoedmogelijkheden in de steden New Delhi, Mumbai en Bangalore, maar daar is het merk nu volgens de bronnen mee gestopt. Bepaalde werknemers hebben 'andere taken' gekregen. Dat Tesla nu opeens de stekker uit de toetreding tot India trekt en zijn strategie wijzigt, heeft volgens de bronnen vooral te maken met de grote vraag naar Tesla's elders in de wereld en de impasse over de importtarieven. Topman Elon Musk zei in januari nog dat Tesla 'veel uitdagingen met de Indiase overheid' over de verkoop van auto's in het land moest uitwerken.

De Indiase overheid wil namelijk dat Tesla in India gaat produceren voordat de importtarieven omlaag gaan. Dat levert uiteraard werkgelegenheid op. Tesla wil alleen eerst auto's kunnen exporteren naar India om te kijken of er überhaupt vraag is naar zijn auto's in het land. Door de hoge importheffingen is een geïmporteerde auto in India potentieel tot twee keer zo duur als een lokaal geproduceerd exemplaar. Al geruime tijd probeert Tesla om die importtarieven omlaag te krijgen, maar de Indiase overheid lijkt niet door de knieën te gaan en door de patstelling gaat het feest nu waarschijnlijk niet door. Tesla noch de Indiase overheid wilde reageren op het nieuws.