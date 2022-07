Die memo, of Fact Sheet zoals hij daadwerkelijk heet, doet uit de doeken hoe de Amerikaanse regering de komende jaren het laden van EV’s toegankelijker en betaalbaarder wil maken voor Amerikaanse autobezitters. Dat kan geen kwaad, want zoveel laders als in Europa staan er bepaald nog niet in de VS. Uiteraard zijn Tesla’s Supercharger-snelladers wel in ruime mate beschikbaar, dus het zou enorm helpen als bestuurders van andere EV’s daar ook gebruik van konden maken.

Concreet staat er in de plannen: ‘Later dit jaar begint Tesla met de productie van nieuwe Supercharger-apparatuur die het mogelijk maakt om niet-Tesla-EV’s op te laden bij Tesla Superchargers’. Inderdaad: een fysieke aanpassing is nodig. In de VS zijn Superchargers namelijk nog uitsluitend voorzien van Tesla’s eigen DC-connector, de aansluiting die in 2012 op de Model S werd gelanceerd. Ook de kleinere Model 3 en Model Y hebben die aansluiting, waar ze in de rest van de wereld een ook door andere merken gebruikte CCS-aansluiting hebben. Europese Superchargers hebben sinds de komst van de Model 3 dus ook een CCS-kabel, terwijl de nieuwste V3-laders hier inmiddels zelfs uitsluitend van zo’n universele aansluiting zijn voorzien.

In Europa volstond het dus om het softwarematig mogelijk te maken om een niet-Tesla op te laden met een Supercharger, maar in de VS is daar meer voor nodig. Die aanpassingen zijn echter kennelijk onderweg, met ingang van dit jaar.

Andere fabrikanten

De ‘factsheet’ gaat niet alleen over Tesla. Er komen ook andere partijen aan bod die een bijdrage willen leveren aan het (snel-)laadnetwerk in de VS. Zo zou Tritium uit Tennessee jaarlijks tot 30.000 snelladers kunnen produceren en zou Siemens van plan zijn om in de komende vier jaren een miljoen laders te produceren in en voor de VS. Electrify America, nu al de grootste leverancier van snelladers na Tesla, investeert met partners Siemens en Volkswagen een extra 450 miljoen dollar. Dat moet leiden tot 10.000 supersnelle laders, op 1.800 verschillende locaties. Electrify America is een direct gevolg van Volkswagens dieselschandaal. Onderdeel van de straf voor die misstappen is in de VS het aanjagen van elektrische mobiliteit, en dat doen de Duitsers onder meer met dit netwerk van snelladers.

Nederland en Europa

In Europa is Tesla lekker bezig met het openstellen van Superchargers voor EV’s van andere merken. Dat begon in onder meer Nederland, waar de laders nu allemaal toegankelijk zijn voor iedereen. De rest van Europa is nog niet zo ver, maar toch zijn er ook in de landen om ons heen al de nodige Superchargers opengesteld. Wel is het nodig om de Tesla-app te downloaden voor de bediening. Ook is het superchargen naar verluidt niet bij iedere auto probleemloos mogelijk. Zo komen we online wat problemen tegen voor bestuurders van de EV’s van Opel, Peugeot en DS en zouden Kia’s EV6 en Hyundai’s Ioniq 5 de stroom uit V3-superchargers vooralsnog niet tot zich nemen.