Tesla stapt in verzekeringen

De nieuwe verzekering krijgt de weinig creatieve, doch volkomen heldere naam ‘Tesla Insurance’ en moet Tesla-kopers serieus voordeel bieden. De Amerikaanse EV-maker belooft premies die tot 20 procent lager liggen dan bij de gangbare alternatieven en denkt zelfs dat er in sommige gevallen 30 procent winst te behalen is.

Dat Tesla de verzekering zo voordelig kan aanbieden, komt volgens het bedrijf onder meer doordat Tesla de voordelen van de standaard aanwezige veiligheidssystemen en rij-assistentiesystemen (Autopilot) als geen ander op waarde weet te schatten.

Tesla-rijders in Californië kunnen hun premie vanaf nu laten uitrekenen. Wie een nieuwe Tesla bestelt, krijgt in de aanloop naar de aflevering ook de mogelijkheid aangeboden om een verzekering via Tesla af te sluiten. Na de introductie in de thuisstaat moet de Tesla-verzekering meer Amerikaanse staten gaan veroveren. Over de rest van de wereld wordt nog niet gerept, maar tot nu toe slaagt Tesla er aardig in om z’n in de VS gelanceerde producten over de gehele wereld uit te smeren.