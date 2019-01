Tesla schrapt 75-versies van Model S en Model X

Volgens Musk accepteert Tesla vanaf maandag 14 januari geen nieuwe bestellingen meer van de 75 kWh-varianten van zowel de Model S als diens SUV-broer Model X. Wie graag nog zo'n versie wil, moet volgens de topman uiterlijk zondagavond een bestelling plaatsen.

Wie nu een Model S of Model X als 75D bestelt, krijgt hem volgens de Nederlandse Tesla-website in maart geleverd. Na maandag lijkt het plaatsen van een bestelling voor een gepersonaliseerde variant dus niet meer mogelijk. Een trede hoger op de Model S- en Model X-ladder staan direct de 100D-versies. Deze hebben niet alleen een groter accupakket (100 kWh in plaats van 75 kWh), maar ook krachtigere elektromotoren. Voor wie de 100D's niet voldoende zijn, heeft Tesla de P100D's in de spreekwoordelijke aanbieding.

Mogelijkerwijs schrapt Tesla de 75D-varianten om de afstand tussen de Model S en Model X ten opzichte van de in Nederland nog op de markt te moeten verschijnen Model 3 te vergroten.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1

— Elon Musk (@elonmusk) 9 januari 2019