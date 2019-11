Tesla rolt update uit: meer vermogen en betere Autopilot

Tesla is begonnen met de uitrol van een nieuwe update. Geheel tegen sommige verwachtingen in is deze voor alle modellen bestemd. De belangrijkste vooruitgang: de Tesla’s krijgen meer vermogen!

Eigenaren van Tesla’s kunnen de komende weken op een update voor hun auto rekenen. Het merk is namelijk begonnen met de lancering van de eerste compacte uitrol van de 2019.36.1-versie, meldt Teslaletter.com. De update is in twee delen verdeeld: één voor de Model 3 en één voor de Model S en X. Het grootste nieuws bij de Model 3 is de vermogenstoename van 5 procent voor elk model. Aangezien Tesla nogal vaag doet over het vermogen van zijn modellen is niet nauwkeurig te stellen hoeveel vermogen erbij komt, maar reken op 10 à 20 extra elektrische paardenkrachten voor elke Model 3.

Verder krijgt het navigatiesysteem een upgrade, waardoor vooral de connectiviteit met de agenda beter verloopt. Ook is het mogelijk om je geplande vertrek bij de auto in te stellen, waardoor deze zich vooraf klaarmaakt en bijvoorbeeld opwarmt. Dit zou vooral de actieradius ten goede komen. Daarnaast neemt het maximale snellaadvermogen van de Standard Range en Standard Range Plus toe tot 170 kW. De Autopilot herkent vaker ‘bijzondere objecten’ op de weg, zoals pylonen.

Alle Tesla’s Model S en X krijgen dezelfde update van het navigatiesysteem als de Model 3. Ook de Autopilot van elk model kan op eenzelfde update rekenen. Daarnaast krijgen de exemplaren die sinds april een update kregen met extra vermogen nu nóg meer vermogen. Het neemt echter wel iets minder toe dan bij de Model 3, want de Model S en X krijgen er 3 procent aan vermogen bij.

Zoals gezegd stuurt Tesla de update al rond. Iedereen die hem nog niet heeft ontvangen, moet simpelweg nog even geduld hebben.