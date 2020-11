Tesla plaatst eerste supercharger in Groningen

Tesla heeft vandaag in het Groningse Zuidbroek een nieuwe supercharger opengesteld voor gebruik. Het is de eerste supercharger van de provincie Groningen en Tesla zegt daarmee in iedere Nederlandse provincie een eigen laadpunt te hebben staan.

In Zuidbroek staat een V3-supercharger, dat betekent dat hij kan laden tot een capaciteit van 250 kW. Volgens Tesla betekent dat in het meest gunstige geval dat een Model 3 Long Range er in 5 minuten tot 120 km bij kan laden. Zuidbroek ligt op een strategisch punt, namelijk vlakbij het knooppunt tussen de A7 en de N33. De supercharger wordt nog niet weergegeven op de website van Tesla, maar het lijkt erop dat hij in de buurt van het Van der Valk Hotel in Zuidbroek ligt. Dat is immers dicht bij de snelweg en daar geeft Tesla al wel aan een oplaadpunt te hebben.

Tesla timmert hard aan de weg met zijn superchargers. Begin deze maand wist het merk te melden dat er wereldwijd meer dan 20.000 superchargers zijn gebouwd, waarvan er toen 29 in Nederland stonden. Met de opening van de locatie in Zuidbroek ligt dat aantal dus op 30 en heeft volgens Tesla iedere provincie nu een locatie om te superchargen. De meeste superchargers in Nederland zijn nog van het V2-type, dat stroom kan leveren met een maximale laadsnelheid van 150 kW. Afgelopen juli opende Tesla in Rijswijk de eerste V3-supercharger en daar komt nu dus de locatie in Groningen bij.