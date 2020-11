Tesla Model S en Model X weer duurder

De tijd dat je auto's als de Tesla Model S nog als relatief bescheiden 60, 70 of 85 met zelfs alleen achterwielaandrijving kon kopen, ligt inmiddels ver achter ons. Wie bij Tesla winkelt voor een Model S, kan alleen nog kiezen voor de tweemotorige Long Range Plus, de Performance Plus en de machtige met drie motoren uitgeruste 1.100 pk sterke Plaid die eind volgend jaar beschikbaar komt. De prijsstijging van €5.000 voor zowel de Model S als Model X komt niet uit de lucht vallen.

Kort geleden werd bekend dat Tesla een reeks wijzigingen zou doorvoeren op de Model S en Model X, aanpassingen die de actieradius van de auto's ten goede zou komen. Die verbeterde versies zijn nu in Nederland gearriveerd. Waar de Tesla Model S Long Range Plus voorheen 610 kilometer ver kwam op een acculading, heeft die versie nu een actieradius van 652 kilometer. Ook voor de Model S Performance is er goed nieuws. Die versie heeft voortaan een actieradius van 639 kilometer in plaats van 593 kilometer. De Tesla Model S heeft als Long Range Plus een vanafprijs van €84.990. Voor de Model S Performance vraagt Tesla nu €101.990.

Voor de Tesla Model X gelden vergelijkbare verschillen. De Model X Long Range Plus kwam voorheen 507 kilometer ver op een volle accu, maar heeft vanaf nu een range van 561 kilometer. De nieuwe actieradius van de Model X Performance krijgt er ook een stevige dosis extra kilometers bij. Waar de Tesla Model X Performance voorheen een bereik had van 487 kilometer, komt die versie vanaf nu 548 kilometer ver. De prijs van de Tesla Model X Long Range bedraagt voortaan €93.990. De Model X Performance kost €110.990. Of de aanpassingen puur softwarematig zijn of dat er ook nieuwe hardware is geïnstalleerd, is op dit moment nog onbekend.

Prijzen Tesla Model S

Uitvoering Actieradius Topsnelheid Acceleratie 0-100 km/h Prijs Long Range Plus 652 km 250 km/h 3,8 s € 84.990 Performance 639 km 261 km/h 2,5 s € 110.990

Prijzen Tesla Model X