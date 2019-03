Voordeliger Tesla Model 3 over 6 maanden in Nederland

De Tesla Model 3 rijdt inmiddels in Nederland rond, maar dat wil niet zeggen dat het merk het geduld van z’n fans niet meer op de proef stelt. Velen wachten nog op de betaalbaarder versie en vandaag wordt duidelijk wanneer die in Nederland moet arriveren.

Een betaalbare EV van ongeveer 35.000 dollar. Dat is wat de Tesla Model 3 volgens de beloften voorafgaand aan de introductie zou zijn. In de VS heeft Tesla die belofte inmiddels ingelost en staat er daadwerkelijk een voordelige Model 3 op de bestellijst.

De exemplaren die sinds begin dit jaar in Nederland worden afgeleverd hebben doorgaans een nieuwprijs van meer dan €60.000. Aanzienlijk voordeliger dan een Model S, maar ook fors duurder dan de instapper. Dat er dan wel een razendsnel exemplaar met vierwielaandrijving en een enorme actieradius klaarstaat, is voor sommigen niet genoeg om zoveel extra geld uit de knip te trekken.

Eind september

Wie zich daarin herkent moet nog even geduld hebben, maar vandaag vangen we wel voor het eerst een concrete termijn op. De instapversie van de Model 3 arriveert naar verwachting 'binnen zes maanden' in Nederland. Dat zou betekenen dat de auto uiterlijk eind september wiel aan wal zet. Zoals we bij de duurdere Model 3 hebben gezien, kan het vanaf dat moment rap gaan met de afleveringen.

De Tesla Model 3 Standard Range, zoals de instapper heet, beschikt over één elektromotor die de achterwielen aandrijft. De auto heeft een bereik van dik 350 km en sprint in 5,4 tellen van 0 naar 100 km/h. Ook als het gaat om uitrusting levert het model wat in ten opzichte van de relatief prijzige Dual Motor-All Wheel Drive die nu al te bestellen is. Zo heeft de instapper straks een eenvoudiger uitgevoerd interieur. Naast deze versie introduceerde Tesla in de VS ook nog een Standard Range Plus, die het bereik naar meer dan 380 km tilt en ook nog iets sneller is voor een meerprijs van 2.000 dollar.