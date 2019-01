Tesla Model 3 mag weg op in Europa

Tesla mag zijn Model 3 in Europa gaan leveren. Het instapmodel van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's heeft een typegoedkeuring van de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gekregen, laat Tesla weten. Daardoor mag de auto in heel de Europese Unie de weg op.

Tesla had eerder al aangekondigd begin dit jaar de auto in Europa te gaan leveren. Dat wordt nu in februari, aldus het bedrijf. In eerste instantie komen alleen de duurdere versies hier beschikbaar. Daarna pas goedkopere varianten. Die strategie heeft Tesla ook in thuisland de Verenigde Staten gehanteerd.

De Model 3 is voor Tesla belangrijk om een groter marktaandeel te veroveren en winstgevend te worden. Als de schaalgrootte van de productie verder stijgt, kan Tesla de kostprijs voor het model ook omlaag krijgen. Daarmee komt een door topman Elon Musk beloofde Model 3 voor 35.000 dollar binnen handbereik. Daartoe schrapte Tesla onlangs ook een fors aantal banen.

Tesla heeft overigens ook de prijzen voor het gebruik van zijn zogeheten Supercharger-snellaadstations verhoogd. Dat deed het bedrijf eind vorig jaar al in de VS, maar nu ook in veel andere landen. In Nederland gaat een kilowattuur 0,28 euro kosten. Dat was eerder 0,20 euro. De prijsverhogingen zijn het gevolg van de verschillen in elektriciteitsprijzen in verschillende landen, liet Tesla aan de Amerikaanse website Electrek weten.