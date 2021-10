Tesla Model 3 Europa's nummer 1 in september

In Nederland vind je de Tesla Model 3 op nagenoeg iedere straathoek. Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen doet Tesla er bijzonder goede zaken mee. De Tesla Model 3 was in september namelijk de best verkochte auto van Europa.

Uit cijfers van Jato Dynamics blijkt dat de Tesla Model 3 de populairste auto was in de 26 Europese landen van het Schengengebied. In totaal wist Tesla er maar liefst 24.591 Models 3 te slijten, 54 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Het is voor het eerst dat een elektrische auto de leiding neemt in de maandelijkse Europese verkoopstatistieken. Daarnaast is het de eerste keer dat een niet-Europese fabrikant de nummer één positie opeist. Kleine kanttekening: Tesla voert zijn auto's veelal tegen het eind van elk kwartaal aan waardoor de leveringen van het merk rond die periode vaak hoger uitvallen dan in andere maanden.

De Renault Clio was afgelopen maand na de Tesla Model 3 de populairste auto van Europa. Er werden 18.264 exemplaren van op kenteken gezet, 23 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Op plek drie staat de Dacia Sandero, de populaire Roemeen waar er met 17.899 verkochte exemplaren afgelopen maand 9 procent minder van werden verkocht dan in september 2020.

Tesla's Model 3 is in september logischerwijs ook de best verkochte EV van september gebleken, gevolgd door de Model Y met 8.926 verkochte exemplaren. Op positie drie van de in Europa best verkochte elektrische auto's in september staat de Volkswagen ID3. De Dacia Spring wandelt net als jongere EV's als de Volkswagen ID4 en de Skoda Enyaq iV de Top 10 binnen.

Meer opvallende cijfers: bijna 47 procent van de afgelopen maand in Europa verkochte nieuwe personenauto's was een SUV of cross-over.

Top 10 best verkochte auto's in Europa - september 2021

Merk en model Aantal Procentuele stijging/daling t.o.v. september 2020 1 Tesla Model 3 24.591 +58% 2 Renault Clio 18.264 -23% 3 Dacia Sandero 17.988 -9% 4 Volkswagen Golf 17.507 -39% 5 Fiat/Abarth 500 16.349 -3% 6 Opel Corsa 15.502 -41% 7 Peugeot 2008 14.931 -16% 8 Hyundai Tucson 14.088 +40% 9 Peugeot 208 13.895 -31% 10 Renault Captur 13.715 -36%

Top 10 best verkochte elektrische auto's in Europa - september 2021