Ook Tesla heeft last van het chiptekort. Volgens anonieme bronnen heeft dat ertoe geleid dat bepaalde modellen zijn afgeleverd zonder een stuurhuis-computer die in de toekomst nodig zou kunnen zijn voor autonoom rijden.

Dit nieuws is op geen enkele manier door Tesla bevestigd, maar afkomstig van bronnen die via het Amerikaanse nieuwskanaal CNBC aan de bel trekken. Ook de Nederlandse tak was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Het issue zou echter spelen bij in China gebouwde versies van de Tesla Model 3 en Tesla Model Y en is daarmee ook relevant voor Europese kopers. De auto’s in kwestie zouden zijn afgeleverd met één in plaats van twee ECU’s (Electronic Control Units) voor het stuurhuis. Dit tweede exemplaar kan gemakkelijk achterwege worden gelaten, omdat het in feite gaat om een back-up die bij de huidige functies van de genoemde Tesla’s niet van nut zou zijn. Tesla zou het volgens de bronnen om die reden niet nodig hebben gevonden om de klanten in te lichten over deze stap, en dat lijkt te verdedigen.

Toch kan het weglaten van deze ‘stuurcomputer’ in de toekomst gevolgen hebben, zegt CNBC. De onderdelen zouden namelijk nodig zijn als Tesla’s Full Self Driving-optie, die gaandeweg steeds wordt uitgebreid, autonoom rijden op niveau 3 bereikt. Dat is de fase waarin de bestuurder bij bepaalde omstandigheden de ogen van de weg kan halen. Dat maakt het toch belangrijk, omdat Tesla bij monde van CEO Elon Musk juist regelmatig belooft dat deze fase eraan zit te komen. De auto’s in kwestie zouden dan niet met een simpele software-update klaar gemaakt kunnen worden voor de volgende stap, maar moeten eerst worden voorzien van een extra stuurcomputer.

De Full Self Driving-optie, die aangevinkt moet zijn om dit probleem relevant te maken, kost op het moment van schrijven €7.500 op een Model 3 of Model Y. Je kunt deze optie aanvinken in de configurator, maar je kunt hem ook met een paar simpele tikken in de app bestellen. De auto heeft alle benodigde hardware al en wordt dus slechts softwarematig van deze functies voorzien. Op dit moment krijgen kopers voor dat geld onder meer automatische rijstrookwissels, automatisch sturen binnen de bebouwde kom en zelfstandig inparkeren, maar de FSD-functionaliteit wordt geregeld uitgebreid zonder dat de knip verder open hoeft. In bepaalde landen is ‘FSD’ ook als abonnement beschikbaar.