Tesla gaat zelf auto’s wrappen in China

Wereldwijd krijgen heel wat Tesla’s door middel van een wrap een andere kleur. Tesla pikt daar graag een graantje van mee, en gaat het wrappen in ieder geval in China zelf ook aanbieden.

Dat laat Tesla weten via z’n officiële account op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. Nu hangen wij daar ook niet dagelijks rond, maar het welbekende Elektrec.co was zo vriendelijk om het nieuws en de bijbehorende foto’s van het gigantische social media-platform te plukken. Tesla zou door zelf te gaan wrappen een aardig zakcentje extra kunnen verdienen. Bovendien zou het ook voor de consument voordelen bieden om een auto bij Tesla zelf in een andere kleur te laten hijsen, omdat het wrappen van louter Tesla’s door officiële Tesla-medewerkers wellicht goed nieuws is voor zowel de kwaliteit als het tempo en daarmee het prijskaartje.

De wraps zijn om te beginnen in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Suzhou en een aantal andere steden te bestellen. Het proces verloopt gewoon via Tesla’s eigen service-center. Of Tesla het stickermateriaal ook zelf ontwikkeld heeft is niet bekend, maar een partnerschap met een ervaren wrap-producent lijkt aannemelijker.

Maar waarom?

Dat er zoveel Tesla’s geheel worden ingepakt door een vaak felgekleurde sticker, heeft een aantal redenen. Om te beginnen is de lak van de auto’s volgens vele Tesla-rijders van matige kwaliteit, waardoor de beschermende laag zeer welkom is. Daarnaast biedt Tesla om de kosten te drukken maar vijf lakkleuren aan, waarbij voor de vier niet-standaard variaties bovendien een stevig bedrag wordt gevraagd. Tot slot zijn er plekken, zoals Nederland, het westen van de VS en kennelijk ook regio’s in China, waar Tesla’s inmiddels een wel erg alledaagse verschijning zijn. Dan ontstaat er als vanzelf een zekere behoefte aan wat onderscheid. Met een wrap is dat eenvoudig te bereiken.