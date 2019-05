Tesla doet mysterieus in China

Elke digitale wind die Tesla laat lijkt een gespreksonderwerp bij de koffieautomaat op te leveren. Het bedrijf laat weten dat het over enkele dagen iets nieuws presenteert in China, maar wat we precies kunnen verwachten, is nog onduidelijk.

Op Weibo, het grootste sociale netwerk in China, heeft Tesla eerder deze week een afbeelding geplaatst waarmee het liet weten dat het op 31 mei iets nieuws zal presenteren.

De teaserafbeelding zelf brengt geeft geen duidelijk antwoord op de vraag wat het merk precies achter de coulissen heeft staan. Het feit dat de aankondiging puur en alleen in het Chinees is gedaan, lijkt er op te wijzen dat 'het nieuws' alleen voor de Chinese markt is bestemd. De tekst in de afbeelding zou hinten naar 'een verrassing'.

We verwachten niet dat Tesla een volledig nieuw model voor de Chinese markt heeft ontwikkeld. Wel is het niet ondenkbaar dat het merk een speciale versie van een bestaand model naar het Aziatische land brengt. Of het gaat om bijvoorbeeld een Model 3 met een verlengde wielbasis of een Model 3 met een fors hoger of juist lager prijskaartje, zal moeten blijken. Nog even geduld, later deze week hebben we alle details.