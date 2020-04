Tesla boekt verkooprecord in China ondanks corona

De verkoop van nieuwe auto's in China liep de afgelopen maanden een enorme deuk op door de coronacrisis, maar in maart veerde de markt er alweer op. Tesla valt daarbij extra op; dat merk noteerde in maart zelfs een nieuw verkooprecord in China.

Hoewel ook China nog lang niet vrij is van de gevolgen van het coronavirus, is het herstel daar al duidelijk ingezet. Hoewel in maart de verkopen nog bijna 44 procent lager uitvielen dan dezelfde maand vorig jaar, groeide het ten opzichte van februari van dit jaar met maar liefst 360 procent. Dat blijkt uit cijfers van de China Association of Automobile Manufacturers. Tesla steekt er opvallend bovenuit, want dat merk wist volgens Reuters in China in maart zelfs 5,5 keer zoveel auto's te verkopen als in februari. 450 procent groei dus, van 2.314 auto's in februari naar 12.709 auto's in maart.

Voor Tesla was maart in China ondanks de coronacrisis zelfs vele malen succesvoller dan dezelfde maand vorig jaar. Volgens Tesmanian verkocht Tesla vorig jaar in het hele jaar ruim 42.000 auto's in China en nu in één maand dus al ruim een kwart van dat aantal. Het maakt het de meest succesvolle maand ooit voor Tesla in China. Een belangrijk deel van dat succes is toe te schrijven aan de lokale levering, nu het merk in de Gigafactory in Shanghai auto's bouwt.