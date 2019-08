Suzuki onthult XL6

In april dit jaar stelde Suzuki in India de Ertiga aan de wereld voor, een MPV die plek biedt aan zeven inzittenden. Die 4,4 meter lange Suzuki krijgt nu gezelschap van de XL6, een auto zijn basis deelt met de Ertiga, maar toch net even anders is.

Maruti Suzuki omschrijft de XL6 als 'zijn eerste premium-MPV en is dan ook voornemens om de auto alleen via zijn Nexa-dealerschappen, zo'n 360 'hoogwaardigere' dealers die de Baleno, C-Cross, Ciaz en Ignis vekopen, aan de man te brengen. De verschillen? De XL6 krijgt een stoerder aangeklede koets, compleet met andere koplampen, nieuwe bumpers, skidplates, kunststof aankleding rondom en led-achterlichten. De nieuwe bumpers maken de auto in totaal 5 centimeter langer. Ook vanbinnen zijn er verschillen. Waar de Ertiga een zevenzitter is, biedt de XL6 plaats aan zes personen. Op de tweede zitrij worden zelfs 'captain seats' gemonteerd. De derde zitrij valt plat te gooien. Maruti Suzuki past verder fraaiere materialen toe in het interieur en geeft de XL6 een infotainmentsysteem dat met zaken als Apple CarPlay en Android Auto overweg kan. Ook horen zaken als 15-inch lichtmetalen wielen, cruisecontrol, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een bestuurdersairbag tot de standaarduitrusting. Jawel, de bijrijder heeft in de basisversie van de XL6 géén plofzak voor zich.

Op de motorenlijst vinden we dezelfde 104 pk en 138 Nm sterke 1.5 die ook als krachtcentrale fungeert in de Ertiga. In de XL6 werkt de motor samen met een klein accupakket en een starter-generator en dat maakt de XL6 tot een 'mild-hybrid'.

De vanafprijs van de XL6 ligt op omgerekend zo'n € 12.300, terwijl de topversie zo'n € 14.400 moet opbrengen. De reguliere Ertiga wisselt voor zo'n € 9.500 van eigenaar. De naam XL6 is in lijn met modelnaam XL7 die Suzuki op twee generaties van een SUV plakte, waarvan de eerste in feite een uitgerekte Vitara was. De tweede serie kwam niet naar ons land.