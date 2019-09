Suzuki kondigt S-Presso aan

Opel heeft de Mokka X in de schappen liggen, maar dat is niet de enige auto die is vernoemt naar een kopje koffie. Tussen 1991 en 1998 verkocht Suzuki namelijk de Cappuccino, een minuscule tweezits roadster met achterwielaandrijving die dankzij zijn geringe afmetingen en slechts 657 cc grote driecilindertje als kei-car aangemerkt werd. Maruti Suzuki, de Indiase tak van Suzuki, ziet wel toekomst in een model dat naar een 'bakkie slobber' is vernoemd. Maruti Suzuki stuurt namelijk een teaserschets én een video de wereld in waarmee het de komst aankondigt van... de S-Presso.

Wie direct van plan is naar India af te reizen om een een S-Presso te bestellen, moet eerst even kennisnemen van de vorm waarin Maruti Suzuki de S-Presso giet. In tegenstelling tot de Cappuccino is het namelijk geen speels roadstertje, maar een compacte cross-over met een lengte van zo'n 3,65 meter. De auto staat mogelijkerwijs op een ingekorte versie van Suzuki's Heartect-platform, een basis die het merk al gebruikt voor de Swift. De S-Presso, die het starks opneemt tegen auto's als de Renault Kwid, krijgt waarschijnlijk een 1,0-liter grote driecilinder als krachtcentrale. Verwacht de S-Presso overigens niet in Europa tegen te gaan komen.