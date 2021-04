Met een marktaandeel van 23,6 procent was Stellantis qua verkopen van personenauto's en lichte bedrijfsauto's bij elkaar de grootste autofabrikant van Europa in de eerste drie maanden van dit jaar. Puur naar personenauto's gekeken moet het alleen de Volkswagen Group nog boven zich dulden. Het nieuwe concern, dat ontstond uit een fusie van Groupe PSA en Fiat Chrysler Automobiles, verkocht in januari, februari en maart in totaal 854.151 auto's (personenauto's en lichte bestelauto's). Dat is 10,8 procent meer dan Stellantis' merken hier vorig jaar in die periode verkochten, toen nog verdeeld over de twee afzonderlijke concerns.

De best verkochte auto van Stellantis was de Peugeot 208 en dat was ook de best verkochte personenauto van heel Europa. Stellantis maakt echter vooral het verschil met de lichte bedrijfsauto's. Eerder werd al bekend dat het met die auto's meegerekend in januari en februari ook al de Volkswagen Group versloeg in de strijd om de eerste plaats qua marktaandeel. Puur naar personenauto's gekeken zit Stellantis Volkswagen op de hielen. Uit cijfers van ACEA blijkt dat Stellantis in Europa (EU, EFTA en VK) het afgelopen kwartaal een marktaandeel had van 21,7 procent en Volkswagen een aandeel van 25 procent.