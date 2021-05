Stellantis breidt assortiment 'Heritage Parts' uit

Het erfgoed van Fiat, Lancia en Alfa Romeo is Stellantis bijzonder dierbaar. Fiat en Alfa Romeo hebben tegenwoordig nog enkele bijzondere modellen in het aanbod, maar met name van Lancia liggen de gloriedagen momenteel toch echt in het verleden. De Heritage-afdeling is verantwoordelijk voor de voortzetting van het erfgoed. Daartoe heeft het een reeks reserveonderdelen in het aanbod, die nu verder wordt uitgebreid.

Waar eerst alleen nog de voor- en achterbumper van de Lancia Delta HF Integrale, Integrale Evo en de Alfa Romeo 147 GTA beschikbaar waren, voegt men daar nu 7 panelen specifiek voor de Delta Integrale Evo aan toe: de motorkap, spatborden en deurpanelen. De stalen panelen worden geproduceerd in een mal die door 'reverse engineering' en scans van de originele onderdelen tot stand is gekomen. Om te voorkomen dat de panelen meteen gaan roesten - een bekend kwaaltje van oude Italiaanse auto's - zijn ze voorzien van een extra galvanisatielaagje.

Een Lancia Delta Integrale Evo is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig biedt Stellantis ook voor de meer gangbare modellen originele reserveonderdelen. Het gaat hierbij om de Alfa Romeo GTV en Spider, de GT, de 147 en 156. Daarnaast kunnen eigenaren van een Fiat Coupé of Barchetta ook nieuwe onderdelen bestellen. In totaal staan er 31 reserve-onderdelen in de catalogus, waaronder controle-eenheden voor de injectoren, bumpers, spatborden, deuren, achterkleppen en motorkappen. De onderdelen zijn via het dealernetwerk van Stellantis te bestellen.