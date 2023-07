Stellantis boekt recordwinst in eerste halfjaar 2023

Stellantis heeft in de eerste zes maanden van het jaar een recordwinst behaald. Het zag de nettowinst in het eerste halfjaar stijgen met 37 procent tot €10,9 miljard. De omzet steeg ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar met 12 procent tot dik €98 miljard. De flinke stijging is te danken aan goede verkopen in Europa en Noord-Amerika. Ook in het Midden-Oosten en Afrika was de vraag groter dan het bedrijf had verwacht. De operationele marge kwam uit op 14,4 procent.

In totaal leverden de merken onder Stellantis het afgelopen halfjaar bijna 3,33 miljoen auto's af. Dat waren er 9,6 procent meer dan vorig jaar in het eerste halfjaar. In Europa, de grootste markt voor het concern, werden bijna 1,5 miljoen auto's afgeleverd. Een groei van zo'n 8,5 procent. De groei zat vooral bij de Fiat 500 (ook de 500e), Opels Astra, Corsa en Mokka, Citroën ë-Berlingo en ook de nieuwe Alfa Romeo Tonale en Jeep Avenger stuwden de totale verkopen op.

Stellantis, dat in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen PSA Group en Fiat Chrysler Automobiles, profiteerde behalve van hogere verkoopprijzen ook van de afnemende problemen in de toeleveringsketen, waardoor meer auto's afgeleverd konden worden. Ook kostenbesparingen wisten de winst op te krikken. Topman Carlos Tavares sprak van 'uitstekende prestaties, die het bedrijf zullen helpen om de plannen voor de lange termijn te realiseren'.