Smullen: Drie nooit eerder vertoonde Bugatti's

Het gebeurt niet elke dag dat we een onbekende Bugatti voor onze neus hebben, laat staan drie stuks in één keer. Hoofdontwerper Achim Anscheidt hoeft echter niet langer geheimzinnig te doen over een aantal nooit eerder vertoonde conceptauto's, dus krijgen we die nu alsnog te zien.

Ere wie ere toekomt. We hebben aan het Amerikaanse medium Autoblog.com te danken dat de geheimhouding van deze conceptauto's verbroken wordt. Anscheidt was zo vriendelijk om de fysieke auto's te laten zien en/of de ontwerpschetsen met hen te delen. "Ik ben best blij dat dit soort dingen niet ergens voor eeuwig in een kelder verdwijnen en niemand ze ziet," zo gaf hij toe. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Daarom kunnen we nu een blik werpen op de Bugatti's W16 Coupe, Atlantic en Veyron Barchetta.

Bugatti W16

Misschien herken je in deze auto de La Voiture Noire Concept van een jaar geleden wel. Daar heeft de W16 Coupe inderdaad veel van weg. Toch gaat het hier om een wezenlijk andere conceptauto. Het is misschien even speuren, maar de W16 (niet meer dan een nooit veranderde codenaam) heeft een duidelijk langere neus dan de eerdergenoemde concept. Dat heeft te maken met het feit dat de W16-motor van de Chiron in dit model namelijk in de neus zit. Volgens Anscheidt is de W16 nooit verder gekomen dan de tekentafel en had een eventueel productiemodel 'tussen de 15 en 20 miljoen' gekost. Die had dan dus nog bóven de Chiron in het aanbod moeten staan. Dat was dan wel heel exclusief geweest.

Bugatti Atlantic

Iets realistischer was de Atlantic. Die was volgens Anscheidt zelfs bijna voorgesteld aan het grote publiek en in productie gegaan, ware het niet dat het dieselschandaal van moederbedrijf Volkswagen (diesel)roet in het eten gooide. Net als bij de W16 had de krachtbron in de Atlantic voorin moeten komen, in dit geval een V8 van de Volkswagen Group. De Atlantic, met haar duidelijk Chiron-stijlelementen, had een meer 'betaalbaar' model onder de Chiron moeten worden. Een meer GT-achtig model voor de ultrarijke klant. Een ware verschijning, mede dankzij de Volkswagen XL1-achtige vleugeldeuren. Er werd ook een open variant van getekend (zie foto 6). Na de piek van het dieselschandaal zag Bugatti echter geen heil meer in een verlate introductie van de Atlantic.

Bugatti Veyron Barchetta

Tenslotte zien we een derde model dat niet eerder het daglicht zag; de Veyron Barchetta. Die heeft uiteraard in vrijwel niets behalve de naam overeenkomsten met de Fiat Barchetta. Dit is het oudste model van de drie en had waarschijnlijk al ruim tien jaar geleden aan de wereld voorgesteld moeten worden. Op basis van de Veyron stelde men zich een tweezits roadster voor, met stijlelementen die later op de Divo terugkeerden. Behalve de onderhuidse gelijkenissen aan de Veyron Grand Sport, was deze gelimiteerd leverbare Bugatti een compleet nieuw verhaal voor het merk geweest. Ook deze kwam echter nooit, want het hogere management van Bugatti vertrouwde de markt voor dit soort auto's niet voldoende.