Skoda's nieuwste cross-over Kushaq vanbinnen

Later deze maand trekt Skoda het doek van de Kushaq, een splinternieuwe compacte cross-over die voor het meer behoorlijk belangrijk is. Naar Europa komt -ie niet, de Kushaq moet aanvankelijk in India maar later ook in markten daarbuiten de cross-overklant voor zich winnen. De auto staat dan ook op een goedkopere en speciaal voor groeimarkten aangepaste versie van het MQB-A0-platform dat we kennen van de Volkswagen Polo en Skoda Kamiq. De Kushaq lijkt vanbuiten een relatief stoere verschijning te worden en krijgt een binnenste dat daarbij op het oog prima aansluit.

De Kushaq krijgt een dashboard waarvan het middendeel min of meer overeenkomt met dat van bijvoorbeeld de Kamiq. Ook hier dus centraal een infotainmentscherm, tot 10-inch groot, met eronder twee horizontale ventilatieroosters. De ventilatieroosters die helemaal op de hoeken van het dashboard zitten, zijn net als bij de Karoq en Kodiaq verticaal georiënteerde exemplaren.

De Kushaq is de productieversie van de Vision In Concept die vorig jaar tijdens de Auto Expo in New Delhi debuteerde. De Skoda wordt zo'n 4,25 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,65 meter. Op de motorenlijst komen 1.0 en 1.5 TSI's te staan. De 1.5 is straks in ieder geval ook desgewenst met een DSG7-automaat leverbaar. Zoals gezegd komt de Kushaq niet naar Nederland, ook niet in een later stadium.