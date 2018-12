Skoda’s meest compacte cross-over duikt op

Eerder deze week dook een video uit Zuid-Afrika op waarin een mysterieuze Volkswagen Golf te zien was. In een nieuwe video op het Tsjechischeauto.cz duikt die rode auto wederom op (foto 6), met een interessante grijze cross-over in zijn kielzog. Hoogstwaarschijnlijk rijdt daar namelijk Skoda’s derde compacte SUV. Na de Karoq en ruimere Kodiaq staat een derde compacte cross-over op Skoda’s productplanning. Deze komt op dezelfde basis als de Arona en reeds onthulde T-Cross die voor Seat en Volkswagen de compactste cross-overs in het gamma zijn. Over de naam van Skoda’s nieuwe telg is verder nog weinig bekend, maar het ligt in de lijn der verwachting dat deze net als bij andere cross-overs van het merk met een ‘K’ begint en op een ‘Q’ eindigt. In de wandelgangen wordt over ‘Kosmiq’ gesproken, maar Skoda heeft dat tot nu toe nog niet bevestigd.

Dit jaar onthulde Skoda de Vision X concept-car als voorbode op de compacte SUV. Hoewel we op de opgedoken beelden alleen de achterkant van de auto kunnen bewonderen, heeft de grijze cross-over veel weg van de groene concept-auto. De achterlichten hebben vrijwel dezelfde vorm en de ondertussen herkenbare vouw boven de kentekenplaat keert terug. Ook de oplopende vorm van achterruiten in de c-stijl lijkt terug te komen.

De wereldpremière van de nieuwe Skoda staat naar verluidt op de agenda voor de autoshow van Genève. Nog even geduld tot begin maart dus.