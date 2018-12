Skoda stevent af op nieuw verkooprecord

Met die ruim 1,14 miljoen afgeleverde auto’s loopt Skoda 5,1 procent voor op vorig jaar. Toen stond de teller op wereldwijd 1.093.000 afgeleverde auto’s. In november verkocht het merk echter wel iets minder auto’s dan in dezelfde maand een jaar eerder. Met 110.100 stuks viel dat aantal 3,9 procent lager uit dan vorig jaar november. Skoda wijdt dit aan een teruglopende groei in China. In Rusland zijn de kaarten echter anders geschud: in november noteerde Skoda een plus van 42,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Sinds januari staat de teller daar op een stijging van 30,2 procent. In Europa verkocht Skoda in de eerste elf maanden van dit jaar 691.800 auto’s, een stijging van 5,3 procent. De grootste groei in Europa beleefde het merk in Oost-Europa met 42.400 auto’s tegen 37.500 auto’s vorig jaar.

Na Europa blijft China de grootste speler. Dit jaar gingen daar 304.300 Skoda’s over de toonbank, wat goed is voor een groei van 7,7 procent. De Octavia is ondanks zijn leeftijd veruit het best verkochte model met 357.500 geleverde exemplaren. De Fabia en - opmerkelijk - de Rapid volgen met 178.700 en 177.000 stuks. Tussen de Kodiaq (134.300) en Karoq (104.500) staat de Superb met 126.600 wereldwijd verkochte exemplaren. In ons land zijn de Octavia en Fabia het populairst met respectievelijk 6.382 en 3.206 verkochte exemplaren. Opmerkelijk is de Citigo die tot nu toe de derde plaats bekleedt, want op de wereldwijde ranglijst bungelt die onderaan (36.300 stuks) met de Chinese Kamiq in zijn kielzog (20.600 stuks).

In 2017 zette Skoda een verkooprecord van 1,2 miljoen auto’s neer. Als de verkoop in december zo doorzet, neemt 2018 het stokje over.