Skoda Octavia stoot Volkswagen Golf van de Duitse troon

Opvallend nieuws uit Duitsland. De Skoda Octavia heeft er in november de Volkswagen Golf van de troon gestoten. Het is voor het eerst dat de Tsjechische Golf-broer in de verkoopstatistieken wint van de Volkswagen.

Uit cijfers van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) blijkt dat de Skoda Octavia in de Duitse verkoopstatistieken van november de Volkswagen Golf is gepasseerd. Skoda verkocht in Duitsland in november 3.307 exemplaren van de Octavia. Net iets meer dan Volkswagen in die maand van de Golf wist te slijten (3.186 stuks). Niet eerder won de Octavia in Duitsland van de Golf.

Het betekent echter niet dat Skoda met de Octavia dit jaar de Golf aftroeft. Sterker nog, Volkswagen heeft in de eerste 11 maanden van dit jaar fors meer exemplaren van de Golf verkocht dan Skoda van de Octavia. Tot en met november vonden 36.526 Octavias een Duits thuis terwijl de Golf 85.843 keer op kenteken werd gezet.

Ook in de middenklasse is een november opvallende verschuiving waar te nemen. De Tesla Model 3 mag in die verkoopklasse namelijk op de verkooptroon zetelen. Tesla verkocht in november in Duitsland 3.825 exemplaren van de Model 3, flink meer dan de normaliter niet aan te slepen Passat die in november op 2.264 stuks bleef steken. In de eerste 11 maanden van dit jaar verkocht Volkswagen echter wel meer Passats (42.765 stuks) dan Tesla Models 3 (29.166). De Renault Zoe was met 4.200 registraties in november de populairste EV van Duitsland (jan-nov: 20.165 stuks).

In november werden in Duitsland 193.258 nieuwe personenauto's verkocht. Dat zijn er maar liefst 31,7 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Het brengt het totaal in de eerste 11 maanden van dit jaar in Duitsland verkochte personenauto's op 2.394.502 stuks.