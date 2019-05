Skoda Octavia bijna naakt in beeld

De vierde generatie van de Skoda Octavia is in aantocht, dus is de periode van spionagebeelden volop in gang. Eerder konden we al een stevig ingepakt exemplaar laten zien, nu is het de beurt aan een Octavia die veel meer prijsgeeft.

Die Octavia is opvallend genoeg ook nog eens uitgevoerd in helder rood, een kleur die voor dit soort testritten om begrijpelijke redenen vaak wordt vermeden. De auto is gespot door het Tjechische Auto.CZ en werd tot ons gebracht door Frank Levels, die we daarvoor hartelijk bedanken.

Zoals verwacht sluit de nieuwe Octavia qua design naadloos aan bij de Scala. Die lijkt op zijn beurt weer sterk op alle andere recente Skoda’s. Ook de Octavia zal dus direct herkenbaar zijn als een broertje van de Superb, Kodiaq en Karoq en wordt gekenmerkt door strakke, rechte lijnen en scherpe hoeken. Slim geplaatste stickers moeten de boel nog een beetje verdoezelen, maar ga ervan uit dat de Superb-achtige punten onder de koplampunits ontbreken, de achterlichten doorlopen tot op de achterklep en het achterste zijruitje veel groter is dan het hier lijkt.

De Scala is een stukje groter dan voorganger Rapid en dus is er ook voor de Octavia ruimte om te groeien. De verwachting is dan ook dat de publiekslieveling er aan alle kanten wat centimeters bij krijgt en zo nog duidelijker een plaatsje krijgt tussen het C- (Golf) en D-segment (Passat). In technisch opzicht blijft het natuurlijk wel een echte C-segmenter.