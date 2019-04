Skoda bouwt 22 miljoenste

Hoewel Skoda zijn eerste auto in 1905 bouwde, is het is het pas sinds een paar decennia een grote speler op de wereldmarkt. Maar liefst een kwart van de 22 miljoen gebouwde Skoda's zag in de afgelopen vijf jaar het levenslicht. In september 2017 stond Skoda's totale productieteller nog op 20 miljoen en een jaar eerder op 19 miljoen stuks. In 1991 produceerde Skoda zijn 5 miljoenste auto.

Het 22 miljoenste exemplaar werd door de joint-venture SAIC-Volkswagen in China geproduceerd en is in feite een auto die wij in Nederland helemaal niet kennen. Het jubileummodel is namelijk een Kodiaq GT, in feite een Kodiaq met een sterker aflopende daklijn die Skoda alleen in China verkoopt. Die auto is niet alleen enkele centimeters korter dan 'onze' Kodiaq, maar ook nog eens 6 centimeter lager.