Seat wil slapende bestuurder waarschuwen

Het is Seats ‘Xplora’ team wat nu aan de slag is gegaan met de toekomstige AI-technologie. Dit team bestaat uit techneuten van Seat en van Champion Motors; de Israëlische importeur van de Volkswagen Group. Dit leverde de afgelopen twee jaar al samenwerkingen met 200 andere bedrijven op. Nu klopt Seat aan bij Eyesight Technologies aan. Samen zijn zij nu bezig met de ontwikkeling van technieken om de ogen van bestuurders in een Seat te kunnen bestuderen. Seat wil kunnen detecteren of bestuurders afgeleid zijn of zelfs achter het stuur in slaap vallen. Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan volgt een waarschuwing om zo ongelukken te voorkomen.

De technologie kan verder door algoritmes ook verschillende bestuurders herkennen en onderscheiden van elkaar. Zo moet het mogelijk zijn om op basis van de ogen alle instellingen naar de wens van die bestuurder automatisch in te stellen. Denk hierbij aan de instelling van de stoel en de klimaatcontrole. Ook moet het in de toekomst mogelijk zijn dat de auto zelf bij gevaarlijke situaties ingrijpt. Een radar speurt dan af naar voetgangers. Als de AI-techniek vervolgens ziet dat de bestuurder die kant nog niet heeft opgekeken, dan grijpt de auto zelf in.

Het is nog niet bekend wanneer dergelijke technieken productie-klaar zijn.