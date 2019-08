Seat hint naar nieuw lettertype

Niet boos worden, want klein nieuws is ook nieuws. Het lettertype op de Tarraco plug-in viel ons vanmorgen simpelweg op, en afgaande op de reacties waren we niet alleen. Het sierlijk bedoelde font op de FR PHEV wijkt stevig af van het strakke lettertype dat Seat op de reguliere Tarraco en eigenlijk ieder ander model gebruikt (foto 2).

Navraag levert geen concrete beloftes op, maar Seat wijst ons er wel op dat ook de eerder dit jaar gepresenteerde El-Born-concept én de bescheiden Mii Electric over de ‘handgeschreven’ typeaanduiding beschikken. De grote overeenkomst tussen de drie modellen is dat ze over een geheel (Mii en El-Born) of gedeeltelijk (Tarraco) elektrische aandrijflijn beschikken, dus laten we het erop houden dat Seat de sierlijke handtekening bewaard voor auto’s die minstens een deel van hun kracht uit een accu putten.