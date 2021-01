Seat had zwaar jaar ondanks groei Cupra

Een verkoopdip van ruim 147.000 auto's is behoorlijk fors te noemen. Met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, twee grote markten voor Seat, had het merk veel te lijden. De verkoopdaling bedroeg in die twee landen respectievelijk 32,1 en 33,8 procent. Duitsland is met een totale verkoop van 109.500 auto's de grootste afzetmarkt van Seat, maar ook daar noteerde het merk een verkoopdaling van 17,4 procent. In Nederland vonden het afgelopen jaar 9.151 Seats hun weg naar een nieuwe eigenaar, 15,8 procent minder dan in 2019.

De verkooptopper voor Seat was de Leon met 111.900 exemplaren. Op plaats twee komt de Arona met 91.600 verkochte auto's en de Ibiza vormt met 81.600 auto's de hekkensluiter van het erepodium. Het is overigens niet alleen maar kommer en kwel bij Seat. Cupra, het sportieve submerk, zag het verkooptotaal in 2020 namelijk met 11 procent toenemen tot 27.400 auto's. Ongetwijfeld speelt de bredere beschikbaarheid van modellen daarin een rol. De Leon presteert ook bij Cupra het beste (13.300 exemplaren), de Ateca volgt met 10.500 exemplaren. Van de Formentor, het eerste specifiek voor Cupra bedoelde model, zijn eind vorig jaar nog 3.600 exemplaren afgeleverd.

Hybride feestje

In 2021 voegt Cupra de el-Born aan de line-up toe, een op de Volkswagen ID3 gebaseerde EV. Verder moeten bij Seat de plug-in hybride varianten van de Leon en Tarraco bij gaan dragen aan een verdere stijging van de verkoopaantallen. Daarnaast zal Seat een facelift presenteren voor de Ibiza en de Arona. Al met al is er dus genoeg om naar uit te kijken, maar Seat heeft dan ook behoorlijk wat goed te maken in 2021.