Seat begint met productie van beademingsapparaten

Inmiddels zijn diverse industrieën overgegaan op het maken van hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de coronacrisis. De auto-industrie haakt vooral stevig aan en nu is ook Seat begonnen met de bouw van beademingsapparatuur.

Wereldwijd worden in een mum van tijd fabriekshallen opgetuigd voor de productie van mondkapjes, beademingsapparatuur of reinigingsmateriaal. De normale werkzaamheden liggen stil, maar de productie van dergelijke broodnodige zaken bloeit op. In Europa zijn onder andere diverse Formule 1-teams al begonnen met de productie van beademingsapparatuur en in de VS bouwt Ford vanaf nu dergelijke apparaten. Seat, dat in het zwaar door corona getroffen Spanje middenin de crisis zit, gaat nu ook beademingsapparaten bouwen.

In de afgelopen weken zijn er 150 medewerkers van diverse bedrijven aan de slag gegaan met de uitwerking van de meest kansrijke van 13 prototypen. De 'winnende' versie wordt inmiddels uitvoerig getest ter goedkeuring voor gebruik in ziekenhuizen. De productie ervan vindt plaats in de Seat-fabriek in Martorell, in de hal waar normaal gesproken onderdelen voor de Seat Leon worden gebouwd. Die hal is in één week omgetoverd. Seat heeft voor de productie van de beademingsapparatuur mensen uit allerlei hoeken van haar fabriek op deze afdeling samengebracht. Het hart van de machine is de ruitenwissermotor van de Seat Leon (laatste foto). Die zorgt voor de omwentelingen, die op hun beurt via diverse tandwielen omgezet worden in de pompende beweging op de luchtbalg.

Hoeveel van deze apparaten er gebouwd worden en over welke periode, wordt niet helemaal duidelijk. Vanwege de betrekkelijke eenvoud van het apparaat, gaat het waarschijnlijk al snel om aanzienlijke aantallen. Die kan men in Spanje goed gebruiken en wie weet kan dit ontwerp en deze werkwijze ook overgenomen worden door andere fabrieken in Europa van de Volkswagen Groep.